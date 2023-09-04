Остался с братиком в квартире: в Одессе ребенок выпал из окна многоэтажки

В Одессе маленькая девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

Девочку (1 год и 11 месяцев) с четырехлетним братиком мать на время привезла к бабушке. Однако женщина ненадолго оставила самих внуков и пошла в магазин.

Девочка, скорее всего, залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

В полиции добавили, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете социальных служб не состояла. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, возле Львова из-за удара электрическим током погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла во время рыбалки. Ребенок случайно задел линии электропередач.

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