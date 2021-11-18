"Останавливалось сердце": в Харькове из больницы выписали одного из пассажиров Infiniti, влетевшего в другой автомобиль

Момент столкновения пострадавшие пассажиры не помнят.
В Харькове выписали из больницы одного из пассажиров Infiniti, которая влетела в другой автомобиль на проспекте Гагарина. 20-летний Михаил в момент ДТП сидел на заднем сиденье.
Об этом сообщает Newsroom.
Как рассказала сестра пострадавшего молодого человека Мария Кожокина, его выписали из городской больницы скорой и неотложной помощи 16 ноября.
"Мишу выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему нужна еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", – рассказала Мария.
Семья парня хочет провести дополнительное обследование.
20-летний Михаил Баранов провел в больнице 21 день. По словам Марии, к ее брату и его другу приходили следователи. Впрочем, ребята совершенно не помнят момент аварии. Телефон Михаила пропал с места ДТП, его до сих пор не нашли.
Семья Михаила потратила на его лечение 7 тысяч долларов. Как говорит Мария, платили неофициально, так что сомневается, что можно будет отсудить компенсацию.
Напомним, что в Харькове группа адвокатов решила бесплатно представлять интересы пострадавших в ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина. Защитники считают, что за случившееся должен отвечать не только 16-летний подросток.
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