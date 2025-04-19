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- Украина
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Останавливают ли освящение пасок во время тревоги: ответ представителя ПЦУ
Уже четвертый год Пасха в Украине будет отмечаться под угрозой обстрелов. Как праздновать безопасно — главные правила.
Пасха в Украине будет проходить под угрозой авиаударов, провокаций и диверсий. Правоохранители и духовенство напоминают об основных правилах безопасности во время праздничных богослужений.
Об этом сообщила СБУ.
Служба безопасности Украины предупреждает: оккупанты активно используют подрывные методы, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Среди них — искусственные конфликты между верующими разных конфессий, а также подготовка терактов и корректировка атак по гражданским объектам. Также враг может целиться на места массового скопления людей, поэтому украинцам советует ограничить посещение мероприятий и быть внимательными к сигналам тревоги.
Также украинцев призвали сообщать о неизвестных предметах, конфликтных лицах или странной активности, которые могут быть угрозой.
В случае воздушной тревоги верующих призывают переходить в укрытие. Как отметил помощник митрополита Полтавского и Кременчугского Федора рассказал «Суспільному», в Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы во время тревоги прекращают освящение куличей, предлагая людям спрятаться. Однако сами богослужения не прерывают — священник завершает их, даже если раздается сигнал тревоги.
«Богослужение священник остановить не может, он должен его завершить. В случае прямой угрозы верующие смогут пройти в укрытие возле храма. У нас их 3, всем должно хватить места», — отметил помощник митрополита.
Напомним, на Пасху российская армия может нанести массированный ракетный удар по Украине. Враг постоянно накапливает ракеты и готовит авиацию к применению.