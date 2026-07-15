Останется ли Федоров в новом правительстве? : Зеленский встретится с главой Минобороны

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля встретится с руководством армии и министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом сказал глава государства во время беседы с журналистами в среду, 15 июля.

«Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, и решение проблем ТЦК, и закрытие неба. И по этому у меня будут сегодня также разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет у меня до заседания фракций. Единство — это наша большая сила», — сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что в Министерстве обороны и ВСУ должен быть «один взгляд», чтобы решать важные для общества вопросы.

«Ну и приоритет тоже ОПК. ОПК наше направлено на защиту нашего неба, и только небо мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, без какой-либо политики, в направлении принуждения России к окончанию войны. По крайней мере, до прекращения огня», — сказал он.

Глава государства добавил, что во время встречи он услышит предложения вероятного нового премьера Сергея Корецкого по поводу назначений новых министров.

«Что касается кандидатов, как я вам сказал, услышим также о позициях Сергея, потому что это, особенно во время войны, командная работа, основываясь на диалоге с фракцией, также видение будущего премьер-министра и так далее, его презентации и работы вместе со мной», — отметил он.

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Конфликт между Федоровым и украинскими генералами — что известно

Напомним, накануне издание The Economist сообщило, что между министром обороны Михаилом Федоровым и командованием ВСУ возник конфликт. Причиной, как называют журналисты, есть реформы главы Минобороны. Спор между ними возник на одном из июльских военных совещаний из-за закупки вооружения. Украинские генералы обвинили Федорова в «некомпетентности для планирования войны» за неимением военного опыта.

Тем временем Зеленский решил полностью перезагрузить правительство Украины. 14 июля Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра. Соответственно, в отставку ушел весь Кабмин.

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