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- Украина
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Остановил для проверки документов: в Одесщине мужчина застрелил полицейского
Мужчину остановили для проверки документов, однако тот достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.
Сегодня, 5 августа, в Измаиле в Одесской области 45-летний мужчина застрелил полицейского, который остановил его для проверки документов.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
По словам правоохранителей, на окраине Измаила сегодня вечером патрульные остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов.
«Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских», — говорится в сообщении.
В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападающего.
Обоих госпитализировали. К сожалению, полицейский скончался в больнице.
Злоумышленник с огнестрельными ранениями находится в больнице. Он задержан. Стрельцу грозит пожизненное лишение свободы.
«В Измаиле полицейские остановили мопедиста, тот в свою очередь открыл стрельбу по ним и ранил одного из сотрудников в спину! Напарник открыл по мопедисту огонь и тоже ранил его. В результате стрельбы полицейский скончался в больнице. Мопедист в больнице с ранением паха», — добавили в местных пабликах.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области и курсант выстрелил в двух военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.