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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2018
Время на прочтение
1 мин

Остановил для проверки документов: в Одесщине мужчина застрелил полицейского

Мужчину остановили для проверки документов, однако тот достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Одесской области застрелили полицейского

В Одесской области застрелили полицейского / © Полиция Одесской области

Сегодня, 5 августа, в Измаиле в Одесской области 45-летний мужчина застрелил полицейского, который остановил его для проверки документов.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По словам правоохранителей, на окраине Измаила сегодня вечером патрульные остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов.

«Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских», — говорится в сообщении.

В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападающего.

Обоих госпитализировали. К сожалению, полицейский скончался в больнице.

Злоумышленник с огнестрельными ранениями находится в больнице. Он задержан. Стрельцу грозит пожизненное лишение свободы.

«В Измаиле полицейские остановили мопедиста, тот в свою очередь открыл стрельбу по ним и ранил одного из сотрудников в спину! Напарник открыл по мопедисту огонь и тоже ранил его. В результате стрельбы полицейский скончался в больнице. Мопедист в больнице с ранением паха», — добавили в местных пабликах.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области и курсант выстрелил в двух военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

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