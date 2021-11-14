Остановилась в сантиметре от важного сосуда: в Луцке у подростка из головы достали пулю

Остановилась в сантиметре от важного сосуда: в Луцке у подростка из головы достали пулю

Парень пробыл в больнице неделю.

В Волынской областной детской клинической больнице из мозга 16-летнего подростка вынули пулю.

Об этом в соцсети сообщил нейрохирург Михаил Ловга.

В Луцке 16-летний парень попал в больницу с травмой головного мозга в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. Пуля попала в мозг с разрушением височной кости и части головного мозга.

"Мы выполнили неотложную операцию и изъяли постороннее тело, удалили поврежденные ткани и восстановили целостность сохранившихся тканей. Хорошо, что пуля остановилась в 1 см от чрезвычайно важного сосуда и правая височная частица (которая повредилась в результате травмы) — функционально незначима. Иначе, наш казак был бы совсем другим, навсегда", – написал Михаил Ловга.

Он добавил, что за его хирургическую практику подобных случаев случалось около десятка. Парня вчера выписали из больницы домой.

Напомним, что в Харьковской области житель Нововодолажского района устроил стрельбу по энергетикам, которые приехали отключить его от энергоснабжения. В результате ранения получил один работник.

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