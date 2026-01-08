Остановили движение поезда, соединяющие Киев с Европой (фото, видео)

Задержка поездов из-за непогоды

Поезд сообщением Перемышль-Киев уже около пяти часов стоит недалеко от Фастова из-за отсутствия напряжения.

Об этом пишут пассажиры в соцсетях и делятся соответствующими фото и видео.

Кроме того, остановился посреди поля поезд «Будапешт-Киев».

«Поезд Будапешт-Киев остановился посреди поля, стоим уже два часа, исчез свет, проводник сказал, что перед нами так же стал поезд без электричества и мы никак не сможем проехать, в купе начинает холодать», — пишут пассажиры, сообщения которых публикуют местные паблики в телеграммах.

Что говорят в «Укрзализныце»

В «Укрзализныце» объяснили, что в Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть один из участков временно остался обесточенным. Это привело к задержке целого ряда поездов. Наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт — Киев.

«Впрочем, препятствие уже убрано, напряжение подано и поезда поочередно возобновляют движение. Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу», — заверили в УЗ.

Ранее синоптикиня назвала регионы, где будет сложнее всего из-за непогоды.