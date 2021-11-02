Остановили Mercedes: в Черновцах неадекватный мужчина ударил ногой в грудь патрульную полицейскую

После приступа ей пришлось обращаться к врачам.
В воскресенье, 31 октября, в Черновцах на улице Хотинской мужчина ударил ногой в грудь патрульную полицейскую.
Как рассказала "Суспильному" пресс-секретарь патрульной полиции Юлия Замерзляк, нападение на патрульную произошло после того, как правоохранители остановили автомобиль Mercedes по ориентировке.
Во время общения пассажир и водитель вели себя агрессивно и ругались, а один из мужчин еще и ударил патрульную ногой в грудь.
Женщине пришлось ехать в больницу, чтобы сделать рентген и УЗИ. После инцидента она взяла выходной на работе.
По данному факту открыто производство по статье угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Злоумышленнику за содеянное грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.
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