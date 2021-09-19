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Остановили поезд: на Волыни спасатели освободили лошадь, которая застряла на железнодорожных колеях (фото)

Остановили поезд: на Волыни спасатели освободили лошадь, которая застряла на железнодорожных колеях (фото)

Работники ДСНС приостановили движение поезда "Ковель-Луцк"

В г. Рожище Волынской области лошадь застряла копытом в проеме между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда. Ее освобождали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Чтобы спасти животное, работники ГСЧС приостановили движение поезда "Ковель-Луцк". Спасатели с помощью гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли домашнее животное из ловушки.

Конь в результате инцидента не пострадал.

© facebook.com/ГСЧС
facebook.com/ГСЧС

Напомним, в Ровенской области мужчина погиб под тяжестью лошади, когда оба провалились в нору бобров.

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