Остановился далеко от дома: в Хмельницкой разъяренный мужчина разбил такси

В Хмельницкой области суд обязал жителя города Полонное заплатить таксисту 26 тысяч гривен за поврежденный автомобиль. Злоумышленник повредил автомобиль во время ссоры с водителем такси из-за того, что тот остановился далеко от дома.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Водитель водителя местной службы такси приехал по вызову на улицу Вишневую. К автомобилю подошел нетрезвый незнакомец и обругал таксиста за то, что тот остановился не напротив дома. Далее за одежду начал тащить его через окно и, пытаясь ударить, попал по коробке передач, потом повредил два зеркала заднего вида и пытался разбить ветровое стекло.

Полиция составила на нападающего протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В полиции потерпевшему рекомендовали обратиться в суд для взыскания нанесенного ущерба: его оценили в 13,7 тысяч грн, а также за экспертизу таксист заплатил 4,5 тысяч грн. Таксист подал гражданский иск с требованием заплатить ему за нанесенный ущерб.

Полонский райсуд требования мужчины удовлетворил. Суд взыскал в пользу таксиста более 26 тысяч грн: 18,2 тысяч грн в счет возмещения имущественного ущерба, нанесенного повреждением автомобиля, и 8 тысяч грн расходов на оказание квалифицированной юридической помощи.

Напомним, в Киеве посреди улицы подрались таксисты.

Читайте также: