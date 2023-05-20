Остановился только протереть бампер от крови: в Одессе два водителя жестоко переехали собак

Два водителя в разных частях Одессы совершили жестокий наезд на бездомных собак.

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства наездов на бездомных собак.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Во время мониторинга интернет-ресурсов правоохранители обнаружили видео, на котором водитель автомобиля "Kia" во дворе одного из жилых комплексов на улице Артиллерийской насмерть сбил собаку и скрылся с места происшествия.

Во время проверки информации полицейские установили личность водителя. Мужчина объяснил, что якобы не заметил животное во время движения. Открыто дело по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Аналогичный случай произошел в жилом комплексе "Чудо-город" на улице Среднефонтанской. Там белая иномарка сбила небольшую трехлапую собачку.

Однако горе-водитель остановился лишь для того, чтобы вытереть тряпкой бампер, на котором остались следы крови собачки. Местные сообщают, что собачку якобы лечат.

Однако ситуацию заинтересовался известный в Одессе активист Демьян Ганул. Он нашел таксиста, совершившего наезд на собаку в "Чудо-городе". Тот пытался оправдаться, мол, это было не намеренно и пообещал оплатить лечение животного.

По словам активиста, дворовая собачка живет на территории жилого комплекса с начала его строительства, местные жители ухаживали за ним постоянно. Сейчас собака в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в вождении в нетрезвом состоянии, применил отчаянную тактику во избежание ареста. Когда его остановили за превышение скорости, водитель решил поменяться местами со своей собакой, мол, он не был за рулем, а нарушила правила дорожного движения — собака.

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