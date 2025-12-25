Остановит ли Путина договор о ненападении: политолог объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

Пункт о договоре о ненападении, который фигурирует в обсуждениях мирного плана, является скорее формальностью в рамках американского дипломатического подхода, чем действенным инструментом защиты Украины.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в интервью «Телеграфу».

Эксперт скептически оценивает юридическую силу любых соглашений с Кремлем. Владимир Фесенко отметил важность практических механизмов сдерживания агрессора.

«Все договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. Это американский подход — иметь хотя бы формальные, бумажные гарантии», — заявил Владимир Фесенко.

Политолог подчеркнул, что для украинской стороны такой документ не имеет самостоятельной ценности, если он не сопровождается конкретными обязательствами партнеров.

По словам Фесенко, договор о ненападении может рассматриваться только как приложение к системе реальных предохранителей и автоматическим механизмам реагирования, которые должны сработать в случае нового нарушения обязательств со стороны Москвы.

«Для нас этот пункт не принципиален. Мы настаиваем на реальных гарантиях безопасности», — резюмировал он.

По мнению эксперта, главный акцент в переговорах должен быть смещен из декларативных заявлений на создание условий, при которых повторная агрессия РФ станет невозможной или слишком дорогой для агрессора.

