Остановить войну на два месяца: Портников раскрыл возможное предложение Кушнера и Уиткоффа

Виталий Портников / © elle.rs

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Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время последних контактов с Киевом и Москвой могли предлагать временное прекращение огня минимум на два месяца. Главной целью этой инициативы является не окончательное урегулирование конфликта, а внутриполитические потребности Белого дома перед промежуточными выборами в США осенью 2026 года.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил журналист и публицист Виталий Портников.

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По его словам, американская администрация стремится снизить общественное недовольство внутри страны, вызванное скачком цен на бензин и общей инфляцией, а также подтвердить реноме Дональда Трампа как «миротворца».

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«Трампу нужно на ноябрь 2026 года показать американцам что-то очень серьезное, что определенным образом снизит уровень неудовлетворения людей, которые видят ежедневно рост цен на бензин и рост цен на все из-за этого. Не знаю, насколько завершение войны России против Украины может являться аргументом, но ему может казаться, что он таким образом подтвердит свое реноме миротворца и создаст возможность, чтобы больше российской нефти пришло на мировой рынок», — подчеркнул Портников.

Журналист предположил, что американская сторона может просить российское руководство не об окончательном прекращении агрессии, а лишь о временной паузе в боевых действиях.

«Он может просить Путина не завершить войну, а приостановить до выборов. Это тоже может быть реальной идеей: „Воюйте потом, сколько захотите, пожалуйста, сейчас остановитесь. В сентябре остановитесь, а потом в ноябре делайте, что вам вздумается. Ну два месяца вы можете просто посидеть тихо?“ Вот какой может быть главная идея, и вот, что могут предлагать и россиянам, и нам», — отметил аналитик.

В то же время Виталий Портников скептически оценивает реальные перспективы таких инициатив: «Каких-то оснований, которые бы говорили о том, что что-то из этих переговоров реально получится, у меня нет».

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Напомним, в Белом доме намекнули на важные изменения относительно войны после переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным.

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