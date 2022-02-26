Остановите российских военных преступников: Кулеба обратился к миру из-за обстрела РФ жилого дома в Киеве

Кулеба требует изолировать Россию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу из-за обстрела жилого дома в Киеве.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Киев – наш замечательный, мирный город, пережил еще одну ночь под обстрелами российских сухопутных войск и ракет. Один из них попал в жилую квартиру в Киеве. Я требую от мира: полностью изолировать Россию, выслать послов, нефтяное эмбарго, разрушить ее экономику. Остановите российских военных преступников!", – написал Кулеба.

Киев, наши стремящиеся, счастливые города, служили другие ночи под порывами русских сил, missiles. Один из них был проживающий в соседнем апартаменте в Киеве. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 26 февраля 2022

Напомним, в Киеве на улице Лобановского, 6а российская ракета попала в многоэтажку. Она разрушила квартиры примерно на шести этажах.