"Остановитесь": УПЦ МП провела последнюю службу в Верхней лавре, митрополит Павел прибег к угрозам и проклятиям

Павел пригрозил, что "когда придет время", УПЦ МП спросит об ответе.

Вчера, 31 декабря, УПЦ (Московский патриархат) провела последнее богослужение в главных соборах Киево-Печерской лавры – Успенском и Трапезном. Сегодня, 1 января, УПЦ МП уже не допустили на территорию Верхней лавры.

Об этом заявил скандальный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Лебедь).

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"Я остаюсь сыном своей Церкви, сыном своей страны. Нас гонят из Верхней лавры. Нам не отдают иконы наши, создали комиссию", – отметил Павел.

Митрополит сказал, что сейчас УПЦ МП добровольно отдает все имущество, которое есть в соборах под описание комиссии – престол, иконостас, Царские врата (центральный вход в алтарь – Ред.), живопись.

"Но чтобы запомнили, что когда придет время – мы спросим (об ответ – Ред.). Всегда так не будет", – прибег к угрозам Павел и повторил общеизвестные слова президента-беглеца Януковича "Остановитесь". Интересно, что иерарх имел в виду под выражением "когда придет время" — не на приход ли "освободителей" он надеется.

Также наместник Лавры не мог обойтись без проклятий, которыми неоднократно пугал представителей власти и журналистов. Исходя из слов митрополита, украинский Минкульт – "гонители церкви".

"Мы идем. Но я верю, что мы вернемся. А вот что будет с теми "гонителями церкви", которые привлекают на себя и своих детей до седьмого колена проклятие Божие", – сказал Павел.

УПЦ МП "попросили" из Верхней лавры

Напомним, что Минкульт не рекомендовал Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" продлевать с УПЦ МП аренду.

Таким образом, УПЦ МП "выселяют" из двух главных храмов Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов, принадлежащих государству.

Верхняя лавра принадлежит Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику. На территории Верхней лавры расположены главные соборы – Успенский и Трапезный, а также Троицкая надвратная церковь и Большая колокольня.

В Нижней Лавре, где находятся пещеры, действует мужской монастырь УПЦ МП, духовная семинария, резиденция наместника Лавры и ряд храмов. Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата). В 2013 году, во времена президентства Януковича, было заключено бессрочное соглашение на использование Нижней Лавры УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что резидент Владимир Зеленский ввел санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно об этих лицах. В частности под санкции попал и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь).