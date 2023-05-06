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Остановка блоков ЗАЭС: в "Энергоатоме" разъяснили ситуацию

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Остановка блоков ЗАЭС: в "Энергоатоме" разъяснили ситуацию

В "Энергоатоме" прокомментировали ситуацию о якобы остановке блоков ЗАЭС. / Фото: Associated Press

Сегодня россияне заявили об остановке всех блоков Запорожской АЭС.

Изменений в ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС нет. Так в "Энергоатоме" прокомментировали сегодняшнее заявление российских захватчиков о якобы остановке работы всех блоков атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

"По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Станция не производит электрическую энергию, потребляя ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" также призвали не верить заявлениям пророссийских пропагандистских информационных ресурсов.

Напомним, в МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки на ЗАЭС.

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Просмотры
330
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