Остановка движения на границе Украины с Польшей: в Мининфраструктуры рассказали, какая ситуация сейчас

В течение 15 ноября из Украины уехали 25 тысяч человек.

На польско-украинской границе устранили технические проблемы, возникшие после обесточивания в результате массового обстрела России. Пересекать границу с Польшей снова можно беспрепятственно.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

"Все пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме — как на выезд, так и на въезд. Это касается всех видов транспортных средств, в том числе автобусов, легковых и грузовых автомобилей", — написал он.

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В ГПСУ добавили, что по состоянию на утро 16 ноября во всех пунктах пропуска, функционирующих на границах со странами ЕС и Молдовой, пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

В течение 15 ноября из Украины выехали 25 тысяч человек, из которых 15 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки проследовали 28 тысяч человек, 25 тысяч из них – наши соотечественники.

Напомним, вечером 15 ноября сообщалось о временной приостановке движения в пунктах пропуска на польско-украинской границе. По прошествии нескольких часов ожидания, как сообщают в СМИ, оформление и пропуск транспортных средств пограничники начали в аварийном режиме.

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