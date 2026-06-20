Остановка по линии фронта: о каком замораживании войны договариваются Украина и США, и примет ли это Путин

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По информации The Economist, между США и Россией возобновились неформальные переговоры, а между Украиной и командой Трампа продолжаются ежедневные консультации. Один из обсуждаемых сценариев — это двухэтапная заморозка войны: сначала — прекращение боевых действий на 50–70 км с обеих сторон линии фронта, а затем — выход на более широкую мирную договоренность. Нельзя сказать, что это принципиально новая идея. С тех пор, как администрация Трампа принялась урегулировать войну России против Украины, Киев постоянно настаивает на установлении режима прекращения огня по принципу «стоим там, где стоим».

В июне 2024 года на расширенной коллегии МИД РФ в преддверии саммита мира в Швейцарии, о котором сейчас уже мало кто помнит, Путин выдвинул ультиматум, от которого за эти два года не отказался. Это, напомним, не только выход сил обороны Украины из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию, но и международное признание оккупированных украинских территорий частью РФ.

Нельзя сказать, что администрация Трампа не пыталась удовлетворить аппетиты Кремля. В течение последнего года в западной прессе неоднократно появлялись публикации о готовности Вашингтона признать временно оккупированный Крым российским де-факто или де-юре. Также Владимир Зеленский публично заявлял, что администрация Трампа связывает предоставление Украине американских гарантий безопасности с выходом сил обороны Украины из Донбасса. И судя по открытому письму Зеленского Путину, наверняка именно это Трамп обещал Путину во время их саммита на Аляске в августе 2025 года.

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Так что же изменилось сейчас, если Кремль не меняет свои ультимативные требования? Есть ли шанс на мир, и от чего это зависит? Читайте в материале ТСН.ua.

Невыгодные соглашения: как Трамп преследует свои интересы

ТСН.ua уже писал, что после саммита G7 во Франции канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Трамп изменил свое мнение по поводу войны России против Украины.

«Он приехал и думал, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение. Он также увидел, что Россия не придерживается своих обязательств. Во время этого саммита G7 произошла настоящая смена (взглядов Трампа — Ред.)», — считает Эммануэль Макрон.

Действительно, итоги саммита «Семерки», который Елисейский дворец пытался во что бы то ни стало спасти (ведь все помнят, как прошлогодний саммит в Канаде Трамп оставил досрочно, хлопнув дверью), достаточно успешны для Украины.

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Во-первых, в совместном заявлении лидеры G7 заявили о готовности к распространению на Украину лицензий для увеличения военного производства. Речь идет прежде всего о противобаллистических ракетах. По словам Зеленского, по этому поводу есть положительные сигналы от всей «семерки», включая президента США.

Во-вторых, Трамп публично заявил, что готов восстановить санкции против российской нефти, которые американская администрация ослабила из-за мирового энергетического кризиса, вызванного блокированием Ираном Ормузского пролива.

Также в преддверии саммита G7 американский президент подчеркивал, что после достижения соглашения с Ираном США сфокусируются на урегулировании войны России против Украины. И на первый взгляд это хорошая новость. Особенно на фоне успехов Украины на фронте и применения дальнобойных санкций. Фото и видео горящего Московского НПЗ в Капотне облетели все мировые СМИ. По словам европейских дипломатов, чьи комментарии появлялись в западной печати, Трамп уважает сильных. Судя по заявлениям Макрона, Мерца и других, на саммите G7 американского президента удалось убедить, что Украина не проиграет войну.

Трамп выразил готовность поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива. Свое согласие на это уже давно дали Британия, Франция и Германия, правда, только после заключения между США и Ираном окончательного соглашения об урегулировании. А с этим возникли серьезные проблемы. Мало того, что еще до саммита G7 Вашингтон виртуально заключил с Тегераном меморандум о взаимопонимании, предусматривавший существенные уступки с американской стороны, да еще переговоры и официальное подписание соглашения между США и Ираном в пятницу, 19 июня, были отменены.

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Договоренности сорвались в большинстве своем из-за резкого обострения боевых действий между Израилем и Хезболлой в Ливане. В то же время, и без этого Трамп пошел на проигрышные для США договоренности с Ираном, потому что это выгодно в первую очередь для него лично накануне выборов в Конгресс в ноябре, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей. Уже сейчас разные соцопросы дают нелестную для республиканцев картину. Практически полностью они теряют одну из палат Конгресса.

Единственный переговорщик с Россией: в Европе нет единства

Именно поэтому эксперты подчеркивают, что в переговорах с Россией Трамп будет в первую очередь руководствоваться собственными интересами. В книге журналистов The New York Times «Изменение режима» о 14 месяцах второго президентского срока Трампа, которая выйдет в продажу на следующей неделе, авторы приводят слова, сказанные Трампом на встрече высокого уровня в Овальном кабинете:

«Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они продолжают выигрывать „Мисс Вселенная“.

Вряд ли Трамп изменил свое мнение. Однако недостижение США своих целей в войне против Ирана и потребность в помощи европейских союзников по НАТО могут заставить американскую администрацию изменить свою позицию относительно войны России против Украины. Собственно, мы уже видим это на фоне ожидаемого визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев и Москву для продолжения переговоров по установлению режима прекращения огня.

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В то же время следует также учитывать, что администрация Трампа находится не в лучшей внутри- и внешнеполитической позиции, чтобы добиться от России настоящих уступок. Учитывая еще и то, что именно Пекин и Москва, которых Трамп дважды публично поблагодарил за посредничество в переговорах с Тегераном, поставляли Ирану дроны, а также компоненты БПЛА и ракет. Поэтому в этой ситуации европейские страны должны наконец прийти к единству относительно того, кто именно сможет и будет представлять Европу на переговорах с Россией.

На саммите ЕС на этой неделе, который прошел сразу за саммитом G7, стало известно, что команда президента Европейского совета Антониу Средства установила дипломатический канал с Россией. Предварительных консультаций по этому поводу с ключевыми европейскими столицами не было. Макрон и Мерц раскритиковали Цену. По их мнению, сейчас не время для переговоров с Путиным (особенно на фоне подготовки Кремля к очередной волне мобилизации в России — Ред.), лидерство в которых должны взять на себя Британия, Франция и Германия.

«ЕС должен быть представлен, и президент Кошта, поскольку его полномочия определены, будет там свое место. Однако государства-члены будут иметь там свое место. Он не может представлять их, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые станут ключевым элементом всех переговоров», — заявил Макрон, добавив, что пока речь не идет о том, кто представит Европу на переговорах с Россией, потому что Путин не демонстрирует готовности к переговорам.

Дата публикации 22:20, 19.06.26 Количество просмотров 42 Дипломатический прорыв: о чём договорились Зеленский и Трамп на саммите G7?

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