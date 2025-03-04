Остановка помощи от США: готова ли Украина к худшему сценарию – нардеп ответил

Нардеп заверил, что Украина способна продержаться на имеющихся запасах в ближайшие несколько месяцев.

Украина готовится к любым сценариям, в том числе худшим, в связи с прекращением военной помощи от США.

Об этом сказал нардеп, глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает LIGA.net.

По его словам, в настоящее время точных данных об объемах и номенклатуре помощи, которая может быть остановлена, нет.

"Мы готовимся к любым сценариям, включая самые плохие", – сказал Чернев. Нардеп заверил, что Украина способна продержаться на имеющихся запасах в ближайшие несколько месяцев.

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Он также считает, что у страны есть потенциал быстро увеличить производство вооружений втрое при условии надлежащего финансирования со стороны европейских партнеров.

Чернев добавил, что Европа "также просыпается" и готова увеличивать производство своего оружия и продолжать помогать Украине.

Ранее нардеп Роман Костенко рассказал, что ожидает Украины завтра без помощи США.

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