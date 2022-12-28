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Остановка работы котельных в Донецкой области и рекордные снегопады в США: главные новости ночи 28 декабря

Дата публикации
Просмотры
1621
Время на прочтение
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Остановка работы котельных в Донецкой области и рекордные снегопады в США: главные новости ночи 28 декабря

Фото: Reuters

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Главные новости ночи 28 декабря:

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Дата публикации
Просмотры
1621
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