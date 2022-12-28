Остановка работы котельных в Донецкой области и рекордные снегопады в США: главные новости ночи 28 декабря

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 28 декабря:
- В УПЦ МП отказались выполнять решение Конституционного суда об изменении названия. Читать дальше –>
- В США заявили о сложностях в вопросе возобновления энергосистемы Украины – CNN. Читать дальше –>
- В столице Швеции раздался мощный взрыв. Читать дальше –>
- В США в результате снежной бури погибли 64 человека. Читать дальше –>
- В Донецкой области остановили работу все газовые котельные — ОВА. Читать дальше –>
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