Остановка транзита газа из РФ: какие последствия для Европы и подорожает ли голубое топливо для украинцев

Прекращение транзита российского газа по украинской территории имеет последствия как для украинцев, так и для европейцев.

Историческим событием начала нового года для Украины стало прекращение транзита российского газа.

Как сообщило Министерство энергетики, такое решение было принято в интересах национальной безопасности.

На фоне этого события премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз угрожал Украине и уже придумал как "отблагодарить" Киев за решение отказаться от транзита.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Украина остановила транзит российского газа

С 1 января украинская газотранспортная система полностью перешла на режим без транзита российского газа.

Инфраструктура заранее подготовлена, что гарантирует надежное газоснабжение украинских потребителей без зависимости от транзита российского ресурса.

Такое решение было принято в интересах национальной безопасности, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Возобновление транзита возможно, но не российского газа (например, азербайджанского) по запросу Еврокомиссии. Ведь по Соглашению об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической хартии Украина обязана транзитировать российскую трубопроводную нефть и газ в Европу. Их крупнейшие потребители в ЕС – Венгрия и Словакия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Российской Федерацией возможности осуществлять транзит газа в Европу через Украину стала одним из крупнейших поражений Москвы.

В свою очередь Евросоюз был готов к прекращению транзита российского газа через Украину, об этом сообщает Общественное.

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В комментарии для издания Еврокомиссия отметила, что в координации с государствами-членами она уже более года работает над подготовкой к сценарию без транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, а также над обеспечением альтернативных поставок для стран-членов, пострадавших от этого.

Угрозы Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении пригрозил Украине из-за остановки транзита российского газа.

По его словам, это "будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации".

В частности, он заявлял вопрос о прекращении поставок резервной электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.

По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину является не просто политическим жестом, а "дорогим жестом", за который якобы заплатит весь Европейский Союз (ЕС), включая Словакию.

Впоследствии он сообщил, что его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины. Как отметил политик, это будет ответ на решение Киева прекратить транзит российского газа через свою территорию.

Фицо уточнил, что правительство Словакии будет обсуждать введение "адекватных мер" в ответ на прекращение поставок газа.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал саботировать государственные финансы Словацкой Республики и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что она является суверенной страной", – сказал словацкий премьер.

Реакция на угрозы

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар заявил, что Роберт Фицо не имеет юридических возможностей для перекрытия поставок электроэнергии в Украину

Он заявил, что последние заявления Фицо о прекращении поставок электроэнергии в Украину можно отнести к медийно-психологической атаке на Украину.

Однако от Фицо можно ожидать, что он отдаст тайные приказы физически повредить кабели, через которые поставляется электроэнергия из Словакии в Украину.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что прекращение решения правительства Словакии остановить поставки электроэнергии в Украину будет грубым нарушением европейских регуляций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что угрозы Фицо неприемлемы.

Он добавил, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на энергетическую безопасность стран Евросоюза.

Украинские газопроводы под прицелом РФ

Издание Bloomberg сообщает, что украинские газопроводы, одни из самых больших в мире, могут стать мишенью для ракетных атак РФ.

Украинская газопроводная сеть имеет протяженность 38,6 тыс. км. Считается, что за последние три года она не была атакована из-за транзита российского газа.

"Если это прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это были газовые хранилища и источники питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой", – говорится в сообщении.

Цены на газ в январе

Как сообщили украинские поставщики для населения, стоимость голубого топлива не изменится до завершения отопительного сезона 2025 года.

"Для большинства бытовых потребителей (населения) стоимость природного газа не изменится, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года", – говорится в сообщении.

Клиенты "Нефтегаза Украины", обслуживающего 98%, или более 12 миллионов домохозяйств, в пределах годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 гривен.

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Как пояснило издание "ГазПравда", годовые ценовые предложения остальных поставщиков не изменятся. А месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций.

Отмечается, что для более 98% бытовых потребителей газа продолжает действовать годовая цена от "Нафтогаза" — 7,96 гривны за кубометр.

Транспортировка газа подорожала

Тариф за транспортировку газа вырос в четыре раза, в том числе со 124,16 гривны за 1000 кубических метров потребители теперь будут платить 501,97 гривны. Такое решение в НКРЭКУ объясняют прекращением транзита российского газа через украинскую ГТС.

"В 2024 году 85% дохода – это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации. То есть 15% – это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается в взвешенных". решений", – сказал гендиректор "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа.

Цены на газ в Европе заметно выросли

Как сообщает Bloomberg, в первый торговый день 2025 года цены на газ в Европе заметно выросли, поскольку регион готовится к морозам после прекращения транзита российского газа по Украине.

По данным издания, ориентировочная цена поставки газа в феврале в Нидерландах сначала подорожала на 4,3%, но по состоянию на 11:20 утра его стоимость стабилизировалась на уровне 49,10 евро за мегаватт-час, что на 0,4% больше, чем предыдущего дня.

Морозы увеличивают спрос на отопление. Если в настоящее время у Европы есть запасы голубого топлива, то пополнение его в хранилищах к следующей зиме может стать сложным испытанием. Летние цены на газ в 2025 году уже превышают ожидаемые зимние цены 2025-2026 годов, что затрудняет закупку запасов.

После закрытия транзита по Украине единственным маршрутом для российского газа остается газопровод через Турцию, которым топливо поставляется в Венгрию. Большинство стран Центральной Европы уже перешли на альтернативные источники энергии.

Для стран Центральной и Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, импорт СПГ через Германию, Польшу или Грецию дорог. В Словакии подсчитали, что дополнительные расходы на транспортировку с запада будут составлять 177 миллионов евро.

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