Остановлена ли в Украине мобилизация 50-летних мужчин: адвокат ответил

Вопрос задается не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, говорит адвокат.

Пока в Украине не остановлена мобилизация 50-летних мужчин. Информация о том, что якобы существует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению от Генштаба, не аргументирована.

Об этом заявил адвокат Евгений Филипец в программе "Комментарий" в эфире телеканала "Эспрессо".

"Остался вопрос только этой директивы командующего Сухопутными войсками ВСУ, которую еще никто не видел в глаза. Ее содержание состоит в том, чтобы 50-60-летних лиц мобилизовывать в части обеспечения в соответствии с их физическим и психоэмоциональным состоянием. Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Такой статистики. Но мобилизуют ли таких людей и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения?

Специалист подчеркнул, что на его практике граждан 53-54 лет отправляли в часть обеспечения на разные должности.

"Так что та директива якобы так это и предусматривает", — отмечает Евгений Филипец.

Адвокат объясняет: мобилизация людей 50+ не остановлена, но их мобилизуют в части обеспечения. Впрочем, говорит он, "и то обеспечение разное".

"Мы понимаем, что есть обеспечение воюющих на востоке частей. С этим возникает много недоразумений у людей. Но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", — говорит Филипец.

Как сообщалось, в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации – с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Это уже в 14-й раз, когда парламент принимает продление мобилизации в условиях войны

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