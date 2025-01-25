Остановлена ли военная помощь Украине от США: Зеленский дал ответ

Военная помощь Украине не остановлена на фоне распоряжения Госдепа о прекращении работы международной помощи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 января на брифинге по итогам встречи и президентом Молдовы Маей Санду, комментируя информацию о якобы остановке новой администрацией США внешней помощи на 90 дней.

"Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", — сказал Зеленский.

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24 января Государственный департамент США издал распоряжение о "прекращении работы" существующей международной помощи и "приостановить" новую. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. В Пентагоне заявили, что это не касается помощи Украине. То есть, помощь Киеву продолжается.

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