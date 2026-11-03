Остановлены ТЭС, исчезла вода и атака на подстанцию АЭС: все, что известно о новом энергетическом терроре РФ

Беспрецедентный по масштабам обстрел энергетики 3 ноября

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Россия 3 ноября устроила одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Обстрелы привели к значительным повреждениям энергетических объектов, а ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В Киеве и ряде других регионов пришлось ввести аварийные отключения света.

ТСН. ua собрал все, что известно в настоящее время о последствиях ударов и ситуации в энергосистеме.

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Одна из самых масштабных атак РФ по энергетике: три ТЭС остановили генерацию

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В Укрэнерго сообщили, что с ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны.

Отмечается, что только за прошедшие сутки РФ более 20 раз целенаправленно атаковала энергообъекты. Враг применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

В ДТЭК добавили, что россияне атаковали три теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго» десятками ракет и дронов. В результате атаки эти станции прекратили генерацию электроэнергии.

«Разрушения масштабные. Станции приостановили генерацию электроэнергии», — отметили в компании.

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Удар по киевскому энергоузлу

В ночь на 3 ноября и утром враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность Киева и близлежащих населенных пунктов. По данным энергетиков, под прицелом оказался ключевой региональный энергоузел.

Об вынужденном переходе на экстренные обесточивания официально сообщил городской голова Виталий Кличко.

Киев под ударом: перебои с водой и коллапс электротранспорта

Экстренные отключения электроэнергии мгновенно повлекли цепную реакцию и ударили по другой коммунальной инфраструктуре Киева. Экстренные отключения повлекли за собой перебои с водоснабжением в столице и в движении общественного электротранспорта.

Водоснабжение: Аварийная ситуация повлекла за собой перебои с водоснабжением в столице. Киевводоканал сообщил, что в результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты Киевводоканала.

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Городской транспорт: С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов. Часть маршрутов будут дублировать автобусы.

В Киеве уже разворачивают Пункты Несокрушимости, где жители могут подзарядить устройства, воспользоваться связью и получить базовую помощь. Местные власти призывают жителей региона сделать запасы питьевой и технической воды, а также держать заряженными повербанки.

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов добавил, что в его районе бюветы работают, но уже начали заполнять систему водоснабжения. К 00:00 он обещает, что коммунальщики должны возобновить водоснабжение.

© Максим Бахматов/Facebook

Где самая сложная ситуация со светом

Сегодня под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях. В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

По информации Министерства энергетики, по состоянию на утро 3 ноября сложнейшее положение с электроснабжением было в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.

В ДТЭК сообщили о значительных разрушениях на Днепропетровщине, поражениях объектов в Одесской области и в других регионах. Так, в Днепре РФ ночью и утром ударила по домам, медучреждениям и ТЭЦ. В результате атаки есть погибшие.

Самой сложной компания назвала ситуацию в Киеве: из-за масштабных повреждений там применяют экстренные отключения, а прогнозируемые графики составлять невозможно.

Также аварийные отключения действуют в Сумской области. Из-за отключения воду в Сумах будут подавать по графику с пониженным давлением.

«Без электроэнергии все 10 очередей потребителей, — сообщили в „Сумыоблэнерго“.

В шаге от катастрофы: Россия ударила дронами по подстанции Хмельницкой АЭС

В ходе массированного обстрела Украины российские войска совершили циничное и крайне опасное преступление — отдельно атаковали энергетический объект, от которого зависит стабильная работа Хмельницкой атомной электростанции.

«Враг направил три дрона по подстанции, критически важной для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Такие действия создают угрозу не только Украине, но и ядерной безопасности всей Европы», — рассказал глава Минэнерго Денис Шмыгаль.

Когда вернут свет

Представители энергетических компаний пока воздерживаются от точных сроков возобновления стабильного электроснабжения, ведь масштаб повреждений оборудования оценивается ремонтными бригадами, а удары РФ продолжаются.

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