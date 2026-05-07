Останутся ли действительными бумажные трудовые книжки после оцифровки: украинцам объяснили
Украинцам объяснили, действительны ли бумажные трудовые книжки после оцифровки.
До 10 июня украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат. Поэтому многих волнует главный вопрос — останется ли бумажный документ действительным после оцифровки.
Об этом пишет На пенсии.
Сообщается, что после завершения процесса внесения данных в реестр бумажный документ не теряет свою силу, однако правила его обращения изменяются. Бумажная трудовая книжка остается у работника на хранении.
Специалисты отмечают, что бумажная книжка остается действительной, но фактически в ней больше нет необходимости, поскольку все данные о стаже работника уже содержатся в электронном реестре.
Оцифровка трудовых книжек — последние новости
Напомним, в Украине активно внедряют электронные трудовые книжки, так что вокруг этой темы появилось много мифов. Люди часто волнуются из-за вымышленных дедлайнов, штрафов или из-за того, что без оцифровки документов они якобы останутся без пенсии.
Также мы писали, что нечеткая печать или ошибка кадровика могут стоить вам части пенсии. На полную оцифровку трудовых книг в Украине осталось мало времени.
В то же время Пенсионный фонд отмечает, что за несвоевременное предоставление электронных копий штрафов или других санкций не предусмотрено, а страховой стаж не исчезнет.