Останутся ли действительными бумажные трудовые книжки после оцифровки: украинцам объяснили

Трудовая книжка / © segodnya.ua

Реклама

До 10 июня украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат. Поэтому многих волнует главный вопрос — останется ли бумажный документ действительным после оцифровки.

Об этом пишет На пенсии.

Сообщается, что после завершения процесса внесения данных в реестр бумажный документ не теряет свою силу, однако правила его обращения изменяются. Бумажная трудовая книжка остается у работника на хранении.

Реклама

Специалисты отмечают, что бумажная книжка остается действительной, но фактически в ней больше нет необходимости, поскольку все данные о стаже работника уже содержатся в электронном реестре.

Оцифровка трудовых книжек — последние новости

Напомним, в Украине активно внедряют электронные трудовые книжки, так что вокруг этой темы появилось много мифов. Люди часто волнуются из-за вымышленных дедлайнов, штрафов или из-за того, что без оцифровки документов они якобы останутся без пенсии.

Также мы писали, что нечеткая печать или ошибка кадровика могут стоить вам части пенсии. На полную оцифровку трудовых книг в Украине осталось мало времени.

В то же время Пенсионный фонд отмечает, что за несвоевременное предоставление электронных копий штрафов или других санкций не предусмотрено, а страховой стаж не исчезнет.

Реклама

Новости партнеров