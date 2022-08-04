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Останутся ли писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков в программе украинских школьников: в МОН дали ответ

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Останутся ли писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков в программе украинских школьников: в МОН дали ответ

В программе зарубежной литературы останутся русские писатели, творчество которых связано с Украиной, уточнили в Минобразования.

Писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков останутся в программе украинских школьников.

Об этом сообщил руководитель Управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко в эфире телемарафона.

Отмечается, что в программе зарубежной литературы останутся русские писатели, творчество которых связано с Украиной. "Они могли родиться в нашей стране, жить здесь и писать о ней", — подытожил Кононенко.

Напомним, в Украине во всех детских садах, школах, профтехучилищах, колледжах и университетах бесплатно установят необходимую для скоростного Интернета аппаратуру. Установят ее в укрытиях.

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