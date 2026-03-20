Хватит ли денег на зарплаты военным без помощи ЕС: Зеленский объяснил

Украина рассчитывает получить первый транш из согласованного пакета финансовой помощи Европейского Союза уже в апреле 2026 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Так, главу государства спросили, на какой период Украина имеет гарантировано финансирование критических расходов (армия, соцвыплаты) без решения о предоставлении кредита ЕС, и в какой момент начнутся задержки, если средства не поступят Киеву.

Зеленский сказал, что обсуждал этот вопрос с лидерами ЕС, в частности, с руководством Евросовета и Еврокомиссии. Президент отметил, что настроен оптимистично по разрешению этой ситуации, поскольку партнеры должны найти варианты для частичного финансирования Украины.

«Мы ждем первый транш по этой сумме, о которой договаривались, в апреле месяце 2026 года. Я считаю, что в любом случае, даже находя альтернативные временные шаги, ЕС должен найти выход, так как имели согласование всеми лидерами перед этим в конце 25-го года относительно 90 миллиардов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на неуверенность с разблокированием кредита, предварительные договоренности со всеми лидерами Евросоюза дают основания рассчитывать на положительный результат.

Кредит от ЕС для Украины — последние новости

Попытка европейских лидеров согласовать выделение Украине масштабного кредита на сумму 90 миллиардов евро завершилась громким провалом из-за совместного демарша Венгрии и Словакии.

Решение премьера Венгрии блокировать деньги для Украины повлекло за собой резкую критику со стороны других лидеров ЕС. В частности, премьер Финляндии затравил Орбана, назвав его предателем.

В свою очередь Виктор Орбан тоже сделал истерическое заявление и обозвал коллег из ЕС «сумасшедшими».

Однако, как пообещала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Украина получит 90 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Орбана.