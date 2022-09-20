Медведев размечтался об использовании "всех методов самозащиты" после "референдумов" в Украине

В России еще раз заговорили о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев завел шарманку о принадлежащих Украине "новых территориях России".
Очередной опус он накапывал в своем телеграмм-канале.
"Референдумы на Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью изменяют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", — написал Медведев.
Он добавил, что посягательство на территорию России – преступление, которое позволит России использовать все способы самозащиты. Также он отметил, что после внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России ни одно должностное лицо не сможет вернуть эти решения обратно.
"Именно поэтому эти референдумы так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", — нацарапал Медведев.
Ранее эксдепутат Госдумы РФ рассказал о постоянных попойках Медведева.
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