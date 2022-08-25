Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Остатки выковыривали со стенок авто": оккупанты подрываются на своих минах (перехват)

Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Остатки выковыривали со стенок авто": оккупанты подрываются на своих минах (перехват)

Фото: Associated Press

Российские оккупанты гибнут в Украине не только благодаря работе ВСУ.

Они постоянно взрываются на своих же минах.

Об этом в телефонном разговоре, который перехватило ГУР минобороны, оккупант рассказал своей жене.

По его словам, он уже успел "почилиться" на нарах, правда намеренно не сказал за что, потому что знает, что могут прослушивать.

"Выходили, есть 2 200-х и много 300-х. На своих же минах снова взорвались. Мы человека, остатки, выковыривали со стенок авто", — рассказал оккупант.

вспомним, что за прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские попытки штурма на Славянском направлении.

Читайте также:

Социология войны: какие настроения украинцев, какая часть верит в победу и какие самые большие страхи

Социология войны: какие настроения украинцев, какая часть верит в победу и какие самые большие страхи

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация