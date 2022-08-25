"Остатки выковыривали со стенок авто": оккупанты подрываются на своих минах (перехват)

Российские оккупанты гибнут в Украине не только благодаря работе ВСУ.

Они постоянно взрываются на своих же минах.

Об этом в телефонном разговоре, который перехватило ГУР минобороны, оккупант рассказал своей жене.

По его словам, он уже успел "почилиться" на нарах, правда намеренно не сказал за что, потому что знает, что могут прослушивать.

"Выходили, есть 2 200-х и много 300-х. На своих же минах снова взорвались. Мы человека, остатки, выковыривали со стенок авто", — рассказал оккупант.

вспомним, что за прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские попытки штурма на Славянском направлении.

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