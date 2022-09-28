"Оставаться в Донецкой области — опасно": глава Донецкой ОВА о ситуации в регионе

Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса.
Минувшие сутки оккупанты попали в школу в Николаевке и дома в Торецке.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Наибольший вред этой ночью россияне нанесли в Николаевке — обстреляли школу, где обустроено укрытие для гражданских. К счастью, укрытие выдержало — никто из находившихся там 12 человек не пострадал. Ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв. Накануне вечером артобстрелу подвергся Торецк — пострадавших нет, но повреждены 2 дома", - написал он.
Он подчеркнул, что каждую ночь под российский огонь попадают города и села на линии фронта, так что оставаться на Донетчине опасно.
Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты попытались провести наступательную операцию танками.
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