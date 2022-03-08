"Оставайтесь сильными": мама Илона Маска поддержала украинских мужчин

Мэй Маск поделились в Сети фотографиями из Киева.

Мама американского миллиардера Илона Маска, 73-летняя модель Мэй Маск, поддержала украинских мужчин, защищающих Украину в войне против путинской России.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии из Киева.

Эти фото модель, бизнесвумен и писательница сделала во время своих поездок в Украину:

"Желаю мужчинам в Украине, которые борются за свободу, оставайтесь сильными. Во время моих поездок в Киев в 2017 и 2021 годах у меня были замечательные охранники. Надеюсь, они в безопасности. Мы все невероятно расстроены и чувствуем свою беспомощность в связи с российским вторжением", — написала Мэй Маск в новом сообщении на своей странице в соцсети.

К слову, несколько дней назад Мэй в Instagram обратилась в коротком видео к украинцам. Знаменитость пожелала в своем обращении победы в войне. “Вы вдохновляете мир своим мужеством”, — написала она в своем посте.

Читайте также: