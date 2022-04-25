"Оставайтесь в укрытиях": Козицкий сообщил о двух пожарах во Львовской области

"Оставайтесь в укрытиях": Козицкий сообщил о двух пожарах во Львовской области

Сегодня утром, 25 апреля, в двух населенных пунктах Львовской области произошли пожары.

В двух населенных пунктах Золочевского района Львовской области зафиксировали пожары.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В двух населенных пунктах в Золочевском районе - пожары. Ситуация контролируемая. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, что пожар произошел во время воздушной тревоги. 25 минутами ранее галава Львовщины Максим Козицкий сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.

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