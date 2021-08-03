Оставил лежать на дороге с пробитой головой: в Днепре задержали виновника жуткого ДТП

Оставил лежать на дороге с пробитой головой: в Днепре задержали виновника жуткого ДТП

Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Водителя, который сбил пешехода под Днепром, задержали правоохранители. Мужчина за рулем легковушки находился в нетрезвом состоянии.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

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Водителя автомобиля "ВАЗ" правоохранители задержали в Днепре. Предварительно, мужчина наехал на пешехода, когда тот передвигался по обочине. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося, он уехал с места аварии.

Напомним, что пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой на обочине дороги нашли проезжающие мимо автомобилисты. Его доставили в областную больницу им. Мечникова, однако спасти мужчину медикам не удалось.

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