Оставил лошадей умирать – на Харьковщине фермер сбежал в РФ, бросив почти 30 животных на произвол судьбы

После побега фермера лошади не едят по два дня из-за нехватки пищи.

В Харьковской области владелец фермы сбежал в Россию, оставив под обстрелами и без еды 28 лошадей.

Об этом рассказали UAnimals.

Как отметили зоозащитники, ферму постоянно обстреливают оккупанты, из-за чего уже погиб 5-месячный жеребенок, а кобыла получила ранения.

В настоящее время о животных заботятся местные правоохранители и Алексей – единственный конюх, оставшийся на ферме. Он работает здесь уже 12 лет.

"Я не мог оставить животных умирать, но и самому трудно справляться", — рассказал Алексей.

По его словам, местные правоохранители, которые помогают ухаживать за лошадьми, договариваются с фермерами и волонтерами о еде для животных – сено, овес, соль.

Однако еды коням все равно не хватает. Как рассказывает Алексей, иногда животные голодают по два дня подряд. Также на ферме нет дров для отопления помещений, поэтому в морозы даже питьевая вода замерзает.

Зоозащитники подали на владелца фермы заявление в полицию за жестокое обращение с животными.

"По закону полиция имеет право по крайней мере временно изъять животных, пока суд не примет окончательное решение по этому делу. Тогда команда UAnimals сможет вывезти лошадей из-под обстрелов", – говорят зоозащитники.

Они призывают полицию как можно скорее рассмотреть их заявление и помочь спасти лошадей от войны и жестокости.

Напомним, в Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей: в полиции рассказали подробности (фото).

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