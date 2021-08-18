Оставил мертвого и пострадавших, а сам убежал: под Николаевом водитель совершил страшное ДТП

Оставил мертвого и пострадавших, а сам убежал: под Николаевом водитель совершил страшное ДТП

Когда полиция задержала горе-водителя, то он был пьян.

На автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

31-летний пассажир погиб, еще двое — получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся и был задержан сотрудниками следственно-оперативной группы неподалеку. Во время медицинского освидетельствования в крови руководителя обнаружили 1,15 промилле алкоголя.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулась.

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