Оставил мертвого и пострадавших, а сам убежал: под Николаевом водитель совершил страшное ДТП

Когда полиция задержала горе-водителя, то он был пьян.
На автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
31-летний пассажир погиб, еще двое — получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Водитель иномарки с места происшествия скрылся и был задержан сотрудниками следственно-оперативной группы неподалеку. Во время медицинского освидетельствования в крови руководителя обнаружили 1,15 промилле алкоголя.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулась.