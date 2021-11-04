Оставил послание "кремировать": во Львове срочник из Харьковской области, прослуживший 3 дня, выбросился из окна

Оставил послание "кремировать": во Львове срочник из Харьковской области, прослуживший 3 дня, выбросился из окна

На руке он написал, чтобы после смерти его кремировали.

Во Львове на территории воинской части 4114 Национальной гвардии Украины из окна четвертого этажа выбросился солдат срочной службы.

Об этом сообщает MyKharkov.info.

Сообщается, что проходивший службу во Львове 18-летний парень из Первомайского среди бела дня выбросился из окна туалета четвертого этажа помещения казармы.

На место вызвали медиков, они пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно. От полученных травм он скончался.

При поверхностном осмотре тела погибшего на левой руке у большого пальца обнаружили надпись "кремируйте", признаков насильственной смерти не обнаружено.

Труп срочника был направлен во Львовское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Следователем Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (самоубийство).

Известно, что 18-летний житель Первомайского был призван на срочную военную службу в последних днях октября. Он прослужил три дня.

Напомним, что в Кривом Роге на территории воинской части возле казармы нашли без сознания военнослужащего. На следующий день он скончался в больнице.

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