Оставил школу и исчез: в Сумской области разыскивают 13-летнего мальчика (фото)

Полиция просит помочь разыскать ребенка.

Сегодня, 28 сентября, в Сумской области разыскивают 13-летнего жителя Шостки Александра Юрина. Мальчик самовольно покинул школу и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Полицейские принимают все меры, чтобы разыскать парня, и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан", — отметили правоохранители.

На вид Александру 12-13 лет, ростом около 155 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную куртку и темные брюки. На голове была серая шапка со светлой надписью, обут в темные кроссовки.

"Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными. Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Александра Юрина, просьба сообщить в Шосткинское районное управления полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102", — отметили в полиции.

Напомним, в Херсоне разыскали 6-летнего Давида Кузнецова. Мальчик исчез вчера вечером, 27 сентября, поэтому искать ребенка отправились правоохранители и волонтеры.

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