Оставил собаку на балконе в жару: киевлянину сообщено о подозрении из-за смерти животного

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В Киеве правоохранители сообщили 37-летнему мужчине о подозрении в жестоком обращении с собакой. Он оставил пса в жару на балконе, что привело к его гибели.

Об этом сообщает полиция Киева.

Что известно о трагическом случае

О случае полиции сообщила жительница одного из жилых комплексов в микрорайоне Теремки. По ее словам, сосед намеренно оставил домашнего питомца закрытым на балконе, где животное погибло.

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По данным следствия, мужчина закрыл своего французского бульдога по имени Рафик на балконе квартиры в жаркий день и ушел из дома. Собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами без воды, пищи и возможности укрыться от жары.

Из-за длительного воздействия высокой температуры животное погибло.

В ходе расследования полицейские опросили соседей. Они рассказали, что мужчина по-прежнему жестоко обращался с собакой: избивал ее, привязывал к деревьям и оставлял без должного ухода.

Владельцу собаки сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Ранее в Харькове случайная очевидца спасла кота, которого группа подростков жестоко избивала о дерево. Увидев издевательство из окна, женщина забрала животное и передала его ветеринарам. Кот, которого назвали Фениксом, получил тяжелые травмы. Врачам пришлось провести сложную операцию: удалить поврежденный глаз, очистить раны и наложить швы, чтобы спасти ему жизнь. По словам зоозащитников, Феникс был доверчивым и кротким котом, которого знали местные жители. После пережитого он стал очень робким, но сейчас проходит реабилитацию и постепенно поправляется.

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