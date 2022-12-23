Оставил свечу без присмотра: в Одессе во время пожара в доме погиб мужчина

Тело погибшего обнаружили спасатели.
В Одессе из-за оставленной без присмотра свечи во время пожара погиб мужчина.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Событие произошло в Малиновском районе по улице Ицхака Рабина. Из-за свечи загорелось имущество в квартире. Спасатели потушили пожар за около получаса. В результате пожара погиб 77-летний хозяин квартиры.
Напомним:
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