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Оставил свечу без присмотра: в Одессе во время пожара в доме погиб мужчина

Оставил свечу без присмотра: в Одессе во время пожара в доме погиб мужчина

Фото: pixabay.com

Тело погибшего обнаружили спасатели.

В Одессе из-за оставленной без присмотра свечи во время пожара погиб мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Событие произошло в Малиновском районе по улице Ицхака Рабина. Из-за свечи загорелось имущество в квартире. Спасатели потушили пожар за около получаса. В результате пожара погиб 77-летний хозяин квартиры.

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