Оставил умирать на полу: в Сумской области сын убил свою мать

Оставил умирать на полу: в Сумской области сын убил свою мать

Теперь мужчине светит срок.

В селе Орловка в одном из домов медработники обнаружили тело 61-летней местной жительницы. Во время осмотра правоохранителями на ее теле были обнаружены множественные телесные повреждения, синяки, гематомы.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что в частном доме погибшей громко отдыхала компания из нескольких человек: 61-летняя женщина, два ее сына, 38-летняя соседка по улице и 37-летний житель пгт. Свеса. После застолья и совместного употребления спиртных напитков, в доме между матерью и ее старшим сыном произошла ссора, в ходе которой он жестоко избил женщину и оставил лежать на полу.

Вскрытие тела погибшей во время проведения судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что смерть женщины наступила в результате причинения ей множественных телесных повреждений, травмирования внутренних органов и внутреннего кровотечения.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжелое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет. Следствие продолжается.

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Напомним, в Херсонской области женщина во время ссоры отрезала сожителю голову и половой орган.

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