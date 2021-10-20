Оставил записку и повесился: под Харьковом в доме нашли задушенным мужчину и его мать

Оставил записку и повесился: под Харьковом в доме нашли задушенным мужчину и его мать

Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

В Харьковской области в одном из частных домов нашли задушенной женщину, а также повешенным ее сына.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

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Инцидент произошел в поселке Калиновка. Староста Яковенковского сельского совета сообщил в полицию, что уже несколько дней не может связаться с 67-летней женщиной и ее 40-летним сыном.

На место происшествия выехали правоохранители, которые во время обследования дома обнаружили тела двух человек: мужчины и женщины. Гражданка лежала на диване — на ее теле стражи порядка обнаружили следы удушья. В этом же дома полицейские нашли повешенным и ее сына. Рядом с телом мужчины была предсмертная записка.

"Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины. По данному факту следственным отделом полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Днепропетровской области пожилая женщина отравилась угарным газом во время того, как на территории частного дома сжигала листья. Женщина потеряла сознание и упала в костер.

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