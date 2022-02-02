Оставил записку и пропал: в Черновицкой области уже 2 недели разыскивают парня

Оставил записку и пропал: в Черновицкой области уже 2 недели разыскивают парня

Поиски продолжаются уже две недели.

В Рукшине Черновицкой области продолжают разыскивать 22-летнего парня, оставившего записку дома и скрывшегося. Пока правоохранители не нашли никаких его следов.

Об этом пишет "Суспільне".

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Полицейские осмотрели леса и заброшенные дома вблизи места, где его видели в последний раз. Там не нашли личных вещей или одежды, которые бы означали, что пропавший находился на той территории.

Сейчас отрабатывают версию, что парень мог поехать в другую область и находиться там. Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут.

Ранее стало известно, что Игорь Паращак взял с собой теплые вещи, термос и скрылся. Также молодого человека разыскивают и местные жители. Поиски продолжаются вторую неделю, но пока безрезультатно.

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Напомним, что в Харькове пропавшего без вести 39-летнего мужчину обнаружили застреленным в собственном авто.

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