Оставил записку родным: подробности гибели подростка в СИЗО в Харькове

Парень пробыл в СИЗО полгода.

В СИЗО в Харькове 17-летний подросток покончил с собой. Перед этим он написал записку своим родным.

Об этом сообщает Newsroom.

Парня нашли повешенным на простыне во время очередного обхода камер. Погибший был родом из Лозовой Харьковской области.

В июле 2020 года приговором Лозовского районного суда парень был признан виновным в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 УКУ). Суд присудил ему испытательный срок отбывания наказания сроком 2 года. Впрочем, на путь исправления подросток не стал и уже вскоре снова попался на преступлении. Его обвинили по трем статьям: ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабеж, кража, мошенничество).

В СИЗО молодой человек находился с 29 апреля 2021 года.

Во время осмотра тела подростка судебно-медицинский эксперт не обнаружил телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Также у парня нашли предсмертную записку. В ней он просил родных в его смерти никого не винить и попросил прощения за все.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители проверят действия должностных лиц ГУ "Харьковский следственный изолятор" по ч. 2 ст. 367 УКУ (“небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей”).

Напомним, что в Харьковском СИЗО заключенный совершил самоубийство повесившись на простыне. Медикам не удалось его реанимировать. Удерживался подросток с тремя несовершеннолетними. Жалоб по поводу условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало.

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