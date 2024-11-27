Оставила детей на дедушку и пошла по делам: на Харьковщине мать из-за халатности потеряла четырех сыновей

В Харьковской области разоблачили 29-летнюю мать, из-за халатности которой погибли ее четверо сыновей. Известно, что в жилом доме произошел масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

14 ноября 2024 около 9:00 в поселке Песочин занялся жилой дом. Во время тушения спасатели обнаружили тела пятерых погибших людей, среди которых четверо родных братьев в возрасте от 4 до 9 лет и их 52-летний дедушка. Шестой человек, находившийся в доме, выжил – это 16-летний парень.

По данным следствия, фигурантка, которая является матерью четырех мальчиков, 9 ноября оставила детей на своего 52-летнего отца, длительно болевшего, и на 16-летнего брата. В тот день женщина уехала по «собственным делам», но так и не вернулась.



В результате злостного неисполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставление их без всякого присмотра, легкомыслия и безразличия к их судьбе, наступили тяжелые последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме.

"В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – говорится в сообщении.

Напомним, в Павлограде произошло жуткое убийство.

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