Оставила на больную родственницу и пропала: на Закарпатье у матери изъяли трех маленьких дочерей (фото)

В городе Мукачево на Закарпатье работники социальной службы изъяли у женщины троих маленьких дочерей. Причиной стало то, что женщина оставила детей на больную родственницу, которая жила по соседству, и исчезла почти на неделю.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Закарпатской области.

К правоохранителям обратилась женщина, на которую оставили детей. Выяснилось, что мама попросила посмотреть 50-летнюю родственницу, имеющую проблемы со здоровьем, за детьми четырех, пяти лет, а также самого маленького из них – 5-месячного ребенка.

Комиссия в составе соцработников и полицейских доставила детей в медицинское учреждение, где они пройдут обследование. Их дальнейшую судьбу будут решать сотрудники местных соцслужб.

Маму детей разыскали и связались с ней. Известно, что женщина не раз попадала в поле зрения правоохранителей и соцслужб. За ненадлежащее воспитание детей она будет привлечена к ответственности.

Напомним, в Киеве у 36-летней матери изъяли пятимесячного младенца, которого воспитывали в заброшенной недостройке. Ребенок жил в антисанитарии без каких-либо коммуникаций.

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