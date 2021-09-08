Оставила на подоконнике новорожденного малыша и ушла: в Кропивницком будут судить многодетную мать

Оставила на подоконнике новорожденного малыша и ушла: в Кропивницком будут судить многодетную мать

Из-за действий женщины малыш едва не погиб.

В Кропивницком роженица оставила в опасности новорожденного ребенка. Малыш едва не замерзло, пробыв там полтора часа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая оставила на подоконнике больницы своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По версии следствия, 14 марта 2021 30-летняя кропивничанка родила ребенка дома, затем, дождавшись вечера, отнесла младенца в детскую областную больницу. Там она положила ребенка на подоконник и ушла. Младенец нашла медсестра только через полтора часа. Ребенок чуть не замерзла.

"Температура тела малыша при поступлении в больницу составила 32,5 С. Данное состояние было угрожающим для жизни и могло привести к наступлению смерти новорожденного, без оказания своевременной медицинской помощи", — отметили в прокуратуре.

По информации прокуратуры, женщина уже имеет на иждивении 4-х детей, а еще относительно одного ребенка ее лишили родительских прав.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины горе-матери грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что Кривом Роге оставленное без присмотра ребенок упал на пол. Ребенок находится в коме.

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