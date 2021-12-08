Оставила на прабабушку и забыла: в Херсоне у горе-матери изъяли ребенка

Оставила на прабабушку и забыла: в Херсоне у горе-матери изъяли ребенка

Женщина заявила, что не может воспитывать сына.

В Херсоне в полицию поступило сообщение, что в микрорайоне Корабел 83-летняя женщина не может ухаживать за своим 11-летним правнуком и просит помощи.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Выяснилось, что несколько месяцев назад мальчика уже временно изымали у матери из-за недосмотра, но женщине дали шанс на исправление и она забрала ребенка. Но ситуация не изменилась и мать снова отдала мальчика на воспитание прабабушке.

Мать не помогала бабушке обеспечивать ребенка. Женщина заявила, что тоже не может воспитывать сына. Было принято решение изъять мальчика и поместить его в центр социально-психологической реабилитации детей.

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Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.

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