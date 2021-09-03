Оставила новорожденного сына на пороге у соседей, а он замерз: в Калуше осудили многодетную женщину

Оставила новорожденного сына на пороге у соседей, а он замерз: в Калуше осудили многодетную женщину

Женщина родила дома, а потом решила ребенка подбросить соседям.

В Калуше Ивано-Франковской области суд вынес приговор роженицы, которая родила младенца и оставила его во дворе соседей. Малыш не дождался помощи и умер от переохлаждения.

Об этом сообщает Kurs.

Калушский районный суд признал виновной мать троих детей, которая после рождения четвертого ребенка дома, оставила младенца под домом соседей. Мальчик умер от переохлаждения.

Происшествие произошло в конце марта этого года. Женщина родила ребенка дома, завернула малыша с самого утра в простыню и отнесла его на территорию соседнего хозяйства. Только через несколько часов соседка обнаружила новорожденного, но тот уже умер от холода.

Женщина свою вину в суде признала. По ее словам, сначала она не знала о беременности, а когда узнала, боялась признаваться свекрови и мужу, потому что они уже воспитывали троих детей. Поэтому она решила подбросить ребенка соседям, а те бы уже отдали ребенка в нужную инстанцию. Женщина сказала, что не думала, что младенец умрет, она просила строго не наказывать и не лишать его свободы, так как у нее на иждивении есть еще трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

Исследовав материалы дела, суд признал женщину виновной по ч.3 ст. 135 УК (оставление в опасности) и назначил 3 года лишения свободы. Впрочем, на согласно ст. 75 УК Украины женщину освободили от основного наказания и установили 2 года испытательного срока.

Напомним, что на Закарпатье женщина задушила 3-месячного младенца. В полиции пока инкриминируют дело, как убийство по неосторожности.

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