Оставила с двумя детьми: на Закарпатье мужчина через суд признал свою жену покойной

Оставила с двумя детьми: на Закарпатье мужчина через суд признал свою жену покойной

Женщина в 2016 году уехала в Азербайджан.

В г. Берегово Закарпатской области мужчина через суд признал умершей свою жену. Она покинула его в 2016 году и уехала в Азербайджан к знакомому с Facebook.

Об этом сообщается в решении Береговского районного суда.

Мужчина обратился в суд, чтобы признать свою жену мертвой, потому что самостоятельно воспитывает двух малолетних детей и не может получить материальную помощь от государства. В исковом заявлении он пояснил, что в 2008 году познакомился с женщиной и начал с ней жить в гражданском браке. У пары родилось двое детей. Однако в 2015 году женщина начала общаться в Facebook с другим мужчиной. Также она упрекала его в том, что он мало зарабатывает и не интересовалась детьми.

В 2016 году женщина забрала все сбережения семьи (1500 долларов США, 450 евро, 20000 гривен) и из Борисполя улетела в Азербайджан. В 2017 году женщину лишили родительских прав. Мужчина обращался в полицию, однако правоохранители не могут установить, где находится жена заявителя.

Судья учел аргументы мужчины и признал его жену покойной.

Напомним, винницкий пенсионер должен был доказывать в суде, что он жив.

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