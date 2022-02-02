"Оставила с голым задом и тремя детьми": под Запорожьем экс-жена незаконно забрала у мужчины 13 авто и дом

"Оставила с голым задом и тремя детьми": под Запорожьем экс-жена незаконно забрала у мужчины 13 авто и дом

Мужчина пытается вернуть машины, чтобы купить себе жилье.

В Мелитополе Запорожской области экс-жена обобрала, как липку, бывшего мужа, забрав у него все имущество и автомобили, а в полиции на его обращения не реагируют.

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Об этом в соцсети рассказал правозащитник Сергей Барбашин, публично обратившись к начальнику ГУНП в Запорожской области генералу Николаю Лушпиенко.

По словам адвоката, экс-жена оставила своего супруга "с голым задом на улице с тремя несовершеннолетними детьми, уехав с новым сожителем".

У мужчины из имущества осталось 13 авто, которые он пригнал из-за границы, чтобы здесь продать и купить себе и детям жилье.

"В обмен на 40 тысяч долларов она обещала переписать дом и участок на моего клиента. Деньги получила. А в результате в начале лета 2021 года переписала на нового возлюбленного, поменяв в доме замки и подписав договор с охранной фирмой "Шериф". Автомобили остались на территории этого домовладения и новый владелец не отдает их законному владельцу. Уже были попытки вывезти эти автомобили на разборку", — рассказывает адвокат.

Он добавляет, что "новый владелец" уже пытался разобрать авто и вывезти.

Автомобили не возвращают уже 9 месяцев, а как только мужчина пытается попасть на территорию домовладения, чтобы забрать свое, сразу приезжает охранная фирма.

"Я лично приехал в Мелитополь, вызвал СОГ, написал заявление о незаконном завладении 13 автомобилями (289 УК). Знаете ли результат? Ноль. Не внесли даже в ЕРДР. Всем чихать на троих детей", — сетует защитник.

По его словам, в этой ситуации он видит несколько вариантов дальнейшего развития событий: руководство полиции обратит на нее внимание и автомобили вернут владельцу, его подзащитный обратится к другой охранной фирме, которая будет охранять 13 авто и между охранными фирмами произойдет серьезный конфликт и то, что авто разберут и продадут, а трое детей останутся без жилья.

Напомним, что бизнеследи из Николаева создала банду и обобрала в качестве липкой сожителя-иностранца.

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